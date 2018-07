В мире |

Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты саммита НАТО и заявил, что его личное участие во встрече оказало положительное влияние на дальнейшее развитие альянса.

«Получил много отзывов от лидеров стран НАТО, поблагодаривших меня за то, что помог собрать их вместе и сосредоточить на финансовых обязательствах, настоящих и будущих», — написал Трамп в Twitter.

Received many calls from leaders of NATO countries thanking me for helping to bring them together and to get them focused on financial obligations, both present & future. We had a truly great Summit that was inaccurately covered by much of the media. NATO is now strong & rich!