Трамп рассказал о словах благодарности от лидеров стран НАТО после саммита (2)

фото

В мире | 16 июля 2018 года, 14:57

Президент США Дональд Трамп высоко оценил результаты саммита НАТО и заявил, что его личное участие во встрече оказало положительное влияние на дальнейшее развитие альянса.

«Получил много отзывов от лидеров стран НАТО, поблагодаривших меня за то, что помог собрать их вместе и сосредоточить на финансовых обязательствах, настоящих и будущих», — написал Трамп в Twitter.

Он также добавил, что это был «важный» саммит, который, по его мнению, неточно осветили большинство средств массовой информации.

«Сейчас блок НАТО силён и богат», — написал Трамп.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против идеи Трампа увеличить военные расходы НАТО до 4% ВВП.

Источник: Russia Today
Комментарии 2
Светлана5 минут назад
«Получил много отзывов от лидеров стран НАТО, поблагодаривших меня за то, что помог собрать их вместе и сосредоточить на финансовых обязательствах, настоящих и будущих», — написал Трамп в Twitter.

О да, они сильно "обрадовались", что не удалось соскочить, и 2% платить-таки придется.
То-то Юнкер и набухался в хлам, - с горя.
Ответить
Patriot1 час назад
Skaidrs, ka visàm NATO valstìm ir jàpilda uznemtàs finansiàlàs saistìbas. Amerikànu tautai nav vienai pasai jàrùpèjas par pasaules drosìbu.
3
Ответить