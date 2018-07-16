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Во Франции во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу погибли два человека.

В городе Анси 50-летний мужчина, имя которого не называется, разбился насмерть, прыгнув в канал. Еще один мужчина (его имя также неизвестно) скончался в коммуне Сен-Фели после того, как, празднуя победу, врезался на автомобиле в дерево.

Le Parisien сообщает о многочисленных пострадавших в ходе беспорядков в городах по всей стране. Их точное число не называется. В Париже и Лионе полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона хулиганов. Те разбивали витрины, поджигали мусорные баки и кидали бутылки в полицейских.

15 июля сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла хорватов со счетом 4:2 и стала чемпионом мира во второй раз в своей истории.

Источник: meduza.io