Трамп считает причиной плохих отношений с Россией "тупость" США (29)
Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных штатов глупость со стороны США. Об этом Трамп написал в своем твиттере.
По мнению президента США, отношения с Россией никогда не были хуже, чем в настоящее время.
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!", — заявил Трамп.
Данное заявление американский лидер сделал в день саммита России и США, который пройдет в Хельсинки. В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20. Предполагается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Будешь когды мстить, не позапамятуй!
бедные наши патриоты ...что же молчат те, кто тут восхищался большим господином Трампом?
Вукраину они тоже печеньками кормили и сделали госпереворот, забыла?