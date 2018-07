В мире |

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных штатов глупость со стороны США. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

По мнению президента США, отношения с Россией никогда не были хуже, чем в настоящее время.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!", — заявил Трамп.

Данное заявление американский лидер сделал в день саммита России и США, который пройдет в Хельсинки. В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20. Предполагается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!