Трамп считает причиной плохих отношений с Россией "тупость" США (29)

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В мире | 16 июля 2018 года, 11:41

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает причиной плохих отношений России и Соединенных штатов глупость со стороны США. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

По мнению президента США, отношения с Россией никогда не были хуже, чем в настоящее время.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости со стороны Соединенных Штатов, а сейчас еще и охоте на ведьм!", — заявил Трамп.

Данное заявление американский лидер сделал в день саммита России и США, который пройдет в Хельсинки. В соответствии с графиком, опубликованным Белым домом, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20. Предполагается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.

Фото из Flickr/Gage Skidmore

Источник: Газета.ru
Комментарии 29
Светлана3 часа назад
Ты, Трампуша, еще подзабыл добавить про невнятное, но портящее отношения подвякиванье прибалтийских и польских шавок, - ну, тех, помнишь, что перед выборами тебя дураком называли?
Будешь когды мстить, не позапамятуй!
4
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?3 часа назад
Это точно сказано !
бедные наши патриоты ...что же молчат те, кто тут восхищался большим господином Трампом?
2
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yes3 часа назад
Анжела, не лезь в политику. Забыла как САША бомбили Ирак, Югославию весь ближний восток и т.д. теперь европа полная беженцев, это заслуга твоего хозяина
Вукраину они тоже печеньками кормили и сделали госпереворот, забыла?
3
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