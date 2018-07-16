Британская газета The Independent публикует список из 45 вещей, которые мир узнал во время путешествий по России на чемпионате мира по футболу-2018.

Месяц в разъездах по российским городам — это было путешествие для храбрых мальчиков, отмечает газета. Команда спортивных корреспондентов издания, которая освещала ЧМ в России, поделилась своими наблюдениями после завершения Кубка мира.

Так, например, русские запомнились журналистам тем, что любят укроп: они используют его буквально во всех блюдах без какой-либо «продуманности и беспокойства».

Помимо этого, обозреватели отмечают, что водопроводная вода в России на вкус напоминает кровь, и советуют ни в коем случае никогда не пить ее.

«И вы еще жалуетесь на жесткую воду, которая у вас в Бэлхаме (соседний с Лондоном город в Великобритании. - «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Российская газированная вода на вкус как канализация, также отмечает газета.

Следующий совет: не относитесь к народу так, как относитесь к их политикам. В России действительно любят Владимира Путина: футболки с изображением его лица можно купить на каждой станции метро, пишет The Independent. Но есть большая разница между президентом России и людьми, которыми он правит.

«Почти везде, куда бы вы ни пошли, россияне сердечны, гостеприимны, щедры и веселы. Может быть, это была вынужденная любезность чемпионата мира, но я так не думаю», — говорится в материале.

После приезда в Россию становится понятно, что люди очень хорошо осведомлены о восприятии страны за ее пределами, и они стремятся выглядеть как можно лучше, пишет The Independent. Тем не менее, улыбки искренние — это очевидно, пишет корреспондент.

В то же время отмечается, что языковой барьер в России был высоким, такого не встречалось даже в Японии, Индии или Таиланде, где было отмечено лучшее владение английским языком, в отличие от страны-хозяйки мундиаля.

К тому же, отмечается в тексте, интонация российских комментаторов не соответствует происходящему на поле.

Ранее сообщалось, что посещаемость матчей чемпионата мира по футболу составила 98%.