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В столице Финляндии проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первая встреча президентов России и США в двустороннем формате. Предполагается, что лидеры государств пообщаются с глазу на глаз, затем саммит продолжится в расширенном формате. RT вёл прямую трансляцию открытой части встречи.

Посадка самолета президента России Владимира Путина в Хельсинки произошла спустя полчаса ранее намеченного времени.

Согласно графику, который ранее опубликовал Белый дом, Путин и Трамп должны были начать переговоры тет-а-тет в 13:20 по местному времени. Беседа предположительно должна была завершиться совместным ланчем в 14:50.

"Настало время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире", - заявил перед началом встречи Путин.

"Хочу поздравить вас с успешным проведением Чемпионата мира по футболу: все говорят, что он был чрезвычайно успешным. Я смотрел игры частично, а также финал и полуфинал, и это были впечатляющие матчи. У нас есть много тем для обсуждения: торговля, военные вопросы, Китай", - сказал Путину Трамп.

"Отношения между странами не были хорошими, но у наших стран есть возможности их наладить. Я думаю, что мир хочет, чтобы у нас были хорошие отношения", - отметил президент США.

Источник: russian.rt.com