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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск жестко отозвался о британском дайвере Верне Ансворте, который принимал участие в спасении детской футбольной команды из пещеры в Таиланде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Скандал разгорелся в твиттере. Ансворт назвал субмарину Маска, которую тот испытывал для спасательной операции, «пиар-трюком». В ответ на это изобретатель обрушился на британца с критикой, заявив, что тот не был замечен на месте проведения операции и потребовал предоставить видео финальной стадии спасения детей.

После этого Маск изменил свое мнение и заявил, что испытает субмарину, которая сможет пройти «весь путь» в пещере.

«Извини, педо-парень, ты действительно попросил об этом», — написал он.

Ранее сообщалось, что Ансворт раскритиковал субмарину, которую Маск предоставил для спасательной операции в Таиланде.