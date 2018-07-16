Илон Маск назвал "педофилом" дайвера, спасавшего детей в Таиланде (2)

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В мире | 16 июля 2018 года, 15:46

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск жестко отозвался о британском дайвере Верне Ансворте, который принимал участие в спасении детской футбольной команды из пещеры в Таиланде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Скандал разгорелся в твиттере. Ансворт назвал субмарину Маска, которую тот испытывал для спасательной операции, «пиар-трюком». В ответ на это изобретатель обрушился на британца с критикой, заявив, что тот не был замечен на месте проведения операции и потребовал предоставить видео финальной стадии спасения детей.

После этого Маск изменил свое мнение и заявил, что испытает субмарину, которая сможет пройти «весь путь» в пещере.

«Извини, педо-парень, ты действительно попросил об этом», — написал он.

Ранее сообщалось, что Ансворт раскритиковал субмарину, которую Маск предоставил для спасательной операции в Таиланде.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Гена3 часа назад
Вау, красаучег обиделся. Интересно как его "труба" прошла через кривое отверстие 38 см?
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цхели мутели2 часа назад
Он и на Марс так же слетает, главное бабло пилить. Есть и в России такой же фрукт, который сидит на гос. дотациях красиво пиариться, а на выходе ноль, это я про нано-технологоа рыжего Толика.
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