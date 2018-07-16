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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры в формате тет-а-тет, передает корреспондент РБК. Они продолжались около 2 часов и 10 минут.

Далее, согласно графику, пройдут переговоры в расширенном составе.

Как передает РИА Новости, Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим стартом для всех".

"Это хорошее начало. Это хорошее начало для всех", — сказал он перед рабочим ланчем.

Также отмечается, что встреча лидеров тет-а-тет длилась дольше запланированного.

Перед началом встречи двух лидеров президент Владимир Путин заявил, что темой обсуждения станут «болевые точки» в мире. Также президенты намеревались обсудить состояние двусторонних отношений.

Трамп подчеркнул, что обсуждаться будут вопросы торговли, ядерного оружия, а также отношения с Китаем.

Встреча ​в Хельсинки — это первый полноформатный российско-американский саммит с момента прихода Трампа к власти.

Описывая задачи, которые стоят перед лидерами двух стран, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что основной станет ​"выправления негативной ситуации" в отношениях между США и Россией. ​