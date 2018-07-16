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Сервис бронирования Booking.com больше не оказывает услуги по бронированию жилья в Крыму из-за антироссийских санкций, сообщает «Крыминформ».

При попытке зарезервировать для проживания объект в Крыму на сайте Booking.com появляется сообщение: «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха». Кроме того, владельцы крымских гостиниц и хостелов жалуются на блокировку своих площадок на Booking.com.

В администрации сервиса объяснили: «Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму, любые отзывы, которыми они делятся, могут быть неверно истолкованы властями, как то, что компания Booking.com предлагает туристические услуги в регионе».

Система бронирования жилья Booking.com принадлежит американской компании Booking Holdings. Напомним, поскольку США официально не признали вхождение Крыма в состав России и ввели антироссийские санкции за «аннексию» Крыма, американскому бизнесу ограничены возможности взаимодействия с российскими компаниями.