Евросоюз запретил импорт российской птицы (8)
В мире | 16 июля 2018 года, 20:41
Евросоюз приостановил все поставки мяса птицы из России из-за вспышек птичьего гриппа, передает ТАСС со ссылкой на информацию Россельхознадзора.
Запрет касается также любых полуфабрикатов и другой продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку.
В страны ЕС экспортировали свою продукцию 18 российских предприятий.
Ранее сообщалось о вспышках птичьего гриппа в Пензенской, Курской, Самарской, Орловской и Ростовской областях. Россельхознадзор назвал вспышки «сезонными» и сообщил, что вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека.
Фото: flickr.com/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Источник: ПОЛИТ.РУ
Мил человек, сдаётся нам , что тебе и понимать то нечем. Пиши дальше- нам без дураков скучно
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кастрюлеголовый, кто мешает?
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В России точно найдется применение курочкам, а вот Гейропа в случае отключения газа будет грызть сосульки.
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