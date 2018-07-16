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Евросоюз приостановил все поставки мяса птицы из России из-за вспышек птичьего гриппа, передает ТАСС со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Запрет касается также любых полуфабрикатов и другой продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку.

В страны ЕС экспортировали свою продукцию 18 российских предприятий.

Ранее сообщалось о вспышках птичьего гриппа в Пензенской, Курской, Самарской, Орловской и Ростовской областях. Россельхознадзор назвал вспышки «сезонными» и сообщил, что вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека.

Фото: flickr.com/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier