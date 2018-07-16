Евросоюз запретил импорт российской птицы (8)

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В мире | 16 июля 2018 года, 20:41

Евросоюз приостановил все поставки мяса птицы из России из-за вспышек птичьего гриппа, передает ТАСС со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Запрет касается также любых полуфабрикатов и другой продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку.

В страны ЕС экспортировали свою продукцию 18 российских предприятий.

Ранее сообщалось о вспышках птичьего гриппа в Пензенской, Курской, Самарской, Орловской и Ростовской областях. Россельхознадзор назвал вспышки «сезонными» и сообщил, что вирус гриппа птиц не представляет угрозы для жизни человека.

Фото: flickr.com/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 8
Карп2 часа назад
Мил человек, сдаётся нам , что тебе и понимать то нечем. Пиши дальше- нам без дураков скучно
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yes2 часа назад
кастрюлеголовый, кто мешает?
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Патриот 1 час назад
В России точно найдется применение курочкам, а вот Гейропа в случае отключения газа будет грызть сосульки.
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