Акция Pussy Riot возмутила защитника сборной Хорватии (4)
В мире | 16 июля 2018 года, 19:31
Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен высказал свое мнение о выходке участников Pussy Riot во время финала чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».
Футболист отметил, что его взбесила эта акция.
«Я был разгневан, потому что в тот момент мы действовали в хорошем темпе, а матч пришлось прервать. Парень хотел «отбить пять», но я схватил его и повалил на землю. Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона», — приводит слова хорвата Daily Mail.
На 52-й минуте игры на поле выбежали участники Pussy Riot в полицейской форме. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Ранее соратник депутата Слуцкого предложил выпороть активисток Pussy Riot.
Источник: Газета.ru
Так эти шалавы бесят всех приличных людей.
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Уже только потому, что Pussy Riot проникли на стадион, потому что оделись в полицейские формы и прикинувшись полицейскими - только за это они должны получить приличный срок, потому что им будут подражать другие преступники
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Проститутки , что с них взять , даже курочек не пожалели...
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