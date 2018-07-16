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Защитник сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен высказал свое мнение о выходке участников Pussy Riot во время финала чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Футболист отметил, что его взбесила эта акция.

«Я был разгневан, потому что в тот момент мы действовали в хорошем темпе, а матч пришлось прервать. Парень хотел «отбить пять», но я схватил его и повалил на землю. Мне очень хотелось вышвырнуть его со стадиона», — приводит слова хорвата Daily Mail.

На 52-й минуте игры на поле выбежали участники Pussy Riot в полицейской форме. Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Ранее соратник депутата Слуцкого предложил выпороть активисток Pussy Riot.