В мире |

Президент США Дональд Трамп подвергся критике сенаторов за первую полноформатную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мёрфи сравнил зарубежную поездку главы Белого дома с неприличным жестом в адрес США.

"Вся эта поездка — один гигантский средний палец, показанный президентом Трампом своей собственной стране. Просто челюсть упала", — написал Мёрфи в твиттере.

Он прикрепил ссылку на отрывок выступления Трампа на пресс-конференции с Путиным, где американского президента спросили, согласен ли он с обвинениями спецслужб США в адрес России о вмешательстве в американские выборы. Трамп ответил, что у него нет причин думать, чтобы Россия занималась таким вмешательством.

"Не думал, что доживу до такого дня"

Республиканец Джефф Флейк, в свою очередь, считает, что Трамп перекладывает ответственность за "российскую агрессию" на Америку.

"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", — написал сенатор от Аризоны в твиттере.

Сенатор не пояснил, о каких именно словах Трампа он говорит.

"Это безумие, что Трамп верит Путину"

Сенатор Марк Уорнер написал в твиттере, для президента США встать на сторону Путина против американских разведчиков и обвинить Соединенные Штаты в нападении России на американскую демократию — это полный позор.

"Это безумие, что президент Соединенных Штатов нападает на ФБР и верит Путину, а не своим собственным разведчикам и доказательствам, представленным как палатой, так и сенатом. Поразительно!" — пишет сенатор Крис ван Холлен.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что "Трамп в очередной раз использовал международную арену, чтобы опозорить Америку", подорвать ее институты и ослабить альянсы, — и назвала выступление президента "позором".

"В кармане у Путина"

Экс-директор ЦРУ в администрации Барака Обамы Джон Бреннан считает выступление президента Трампа государственной изменой.

"Это даже превышает предел государственного преступления. Оно было не менее чем изменническим. Комментарии Трампа были не просто идиотскими. Он сам полностью в кармане у Путина. Где вы, патриоты-республиканцы?" — написал Бреннан в твиттере.

"Проверить на предмет жучков"

Во время пресс-конференции Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, на чьей стороне сейчас инициатива в Сирии.

Американский сенатор Линдси Грэм предложил проверить подаренный Трампу футбольный мяч на предмет наличия прослушивающих устройств.

"На его месте я проверил бы футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и ни за что не допустил бы, чтобы он попал в Белый дом", — написал Грэм в твиттере.

"Самое позорное выступление"

Кроме того, с критикой выступил ведущий канала CNN Андерсон Купер, который назвал выступление Трампа самым позорным среди всех заявлений в присутствии российского лидера.

"Вы посмотрели, вероятно, на этом саммите самое позорное из всех выступлений американского президента перед российским лидером, которое я когда-либо видел. Потрясающая пресс-конференция", — сказал популярный ведущий.

Россия категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы, о чем на пресс-конференции еще раз сказал Путин. Также российский президент предложил США направить своих следователей в Россию для допроса лиц, которые обвиняются во вмешательстве.

Трамп заявил, что упомянутые в обвинительном заключении 12 россиян не имеют "никакого отношения к выборам" и "эти люди не связаны с избирательной кампанией". Также он положительно оценил предложение Путина направить следователей в Россию.

В понедельник лидеры России и США провели в Хельсинки переговоры, которые продлились четыре часа. Как заявил Владимир Путин по итогам встречи, они прошли в "откровенной и деловой атмосфере" и стали "весьма успешными и полезными", отметив, что переговоры стали первым шагом для устранения многочисленных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона. Трамп, в свою очередь, назвал диалог "прямым и открытым".

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Raj Bhardwaj