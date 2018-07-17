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В 2017 году в Великобританию переехало меньше граждан Евросоюза, чем в предыдущие три года, свидетельствуют обнародованные британским правительством данные статистики.

В то же время число мигрантов из других стран заметно возросло, и в результате "чистая" миграция в Британию (превышение числа приехавших над выбывшими), по официальным данным, оказалась самой высокой с 2011 года.

Чистый прирост миграции в Великобританию, то есть разница между количеством въехавших в страну и покинувших ее за 12 месяцев, составила 282 тыс. человек. Несмотря на то, что это на 33 тысячи больше, чем годом прежде, в Управлении национальной статистики говорят, что показатели "в целом стабильны".

Правительство стремится сократить чистый приток мигрантов до десятков тысяч человек в год.

В прошлом году Британию покинуло рекордное число граждан ЕС - около 139 тыс. человек.

Общее число жителей страны, в том числе самих британцев, уезжающих за границу, постепенно росло с 2015 года, сейчас страну покидает около 350 тыс. человек в год.

Это первые официальные данные по миграции Управления национальной статистики за полный календарный год после референдума о выходе Британии из ЕС.

Данные отчета Управления национальной статистики:

Число граждан ЕС, приезжающих в Британию в поисках работы, сократилось на треть - с 55 тыс. в 2016 до 37 тыс. в 2017 году.

Чистая миграция из стран Восточной Европы, вошедших в ЕС в 2004 году, - Польши, Литвы, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Эстонии и Латвии - упало с 42 тыс. за 12 месяцев до референдума 2016 года до 6 тыс. в 2017 году.

Чистая миграция из 14 "старых" членов ЕС (Германии, Франции, Италии и т.д.) после референдума сократилась почти в два раза - с 84 тыс. за 12 месяцев до референдума до 46 тыс. в 2017 году.

Еще порядка 40 тыс. человек переехали в 2017 году в Британию из Болгарии и Румынии. Это самый низкий суммарный показатель для двух стран с 2014 года.

Фото: flickr.com/RosaViola