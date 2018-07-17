Шварценеггер назвал Трампа "маленьким фанатом" Путина (10)
Американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем твиттере видеообращение, в котором раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат", — заявил Шварценеггер.
Актер отметил, что он "ждал" момента, когда Трамп попросит у Путина автограф или совместную фотографию. По его словам, президент "предал страну" во время саммита с Путиным.
President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G— Arnold (@Schwarzenegger) 16 июля 2018 г.
Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля.
Ранее Трамп признал право Германии на участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2".
Фото из Flicrk/Thomas Hawk