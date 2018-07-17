Шварценеггер назвал Трампа "маленьким фанатом" Путина (10)

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В мире | 17 июля 2018 года, 09:35

Американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем твиттере видеообращение, в котором раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат", — заявил Шварценеггер.

Актер отметил, что он "ждал" момента, когда Трамп попросит у Путина автограф или совместную фотографию. По его словам, президент "предал страну" во время саммита с Путиным.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля.

Ранее Трамп признал право Германии на участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2".

Фото из Flicrk/Thomas Hawk

Источник: Газета.ru
Комментарии 10
Alex3 часа назад
Скока Арнольдик бухал перед этим "видео" ? Не уважаю козлов,которые толпой хают своего президента- отсюда неуважение и этой стране.Каждая собачонка второй год ножку поднимает поссать - нет ,не на президента,а на свою липовую демократию с правом своего голоса - вернее тявканья .И грани приличия совсем не видят.Он выбран большей половиной Америки,так и живите спокойно с этим ,занимайтесь своими делами,обсудите за пивком в баре его с друзьями - чё вы на всю планету хорохоритесь уродаы-ЗВИЗДЫ ?
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?2 часа назад
А как бы этот бухарь стоял бы перед Путиным интересно тем более у него уже все позади как актера да по физии видно и как нормального чела
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Домовой2 часа назад
Шварцнигер - актер и работает за бабло. Видимо поиздержался и решил слегка приработать.
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