Гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого островного поселка Иннаарсуит.

Как сообщает The Independent, ледяная глыба нависает над домами поселка, расположенного на северо-западе Гренландии. Местным органам власти пришлось объявить чрезвычайное положение. Людям приказали покинуть дома и двигаться выше по крутому склону, на котором расположено село.

Timelapse video shows massive iceberg drifting dangerously close to the village of Innaarsuit in Greenland over the weekend.



Officials say it appears to be veering to the north, away from the coast. https://t.co/F1eaejMuAb pic.twitter.com/d4s5gEUnkG