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Гигантский айсберг, который подошел вплотную к берегам Гренландии, вызвал панику среди жителей небольшого островного поселка Иннаарсуит.

Как сообщает The Independent, ледяная глыба нависает над домами поселка, расположенного на северо-западе Гренландии. Местным органам власти пришлось объявить чрезвычайное положение. Людям приказали покинуть дома и двигаться выше по крутому склону, на котором расположено село.

Timelapse video shows massive iceberg drifting dangerously close to the village of Innaarsuit in Greenland over the weekend.



Officials say it appears to be veering to the north, away from the coast. https://t.co/F1eaejMuAb pic.twitter.com/d4s5gEUnkG — ABC News (@ABC) July 16, 2018

Жители села напуганы тем, что айсберг, который застрял на мелководье и прекратил дрейфовать, начнет таять и от него будут отламываться глыбы льда, создавая волны, способные затопить их дома.

«Здесь 180 жителей, и мы очень обеспокоены и напуганы», — говорит Карл Петерсен, председатель совета села Иннааарсуит.

По его словам, за ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, неподалеку расположен корабль ВМФ Дании.

Местные жители надеются на сильный ветер, который мог бы сместить айсберг, чтобы тот отошел дальше в море.

Подобные ситуации уже случались, и даже оканчивались трагедиями: так, прошлым летом в результате затопления другого села на северо-западе Гренландии погибли четыре человека.

Справка

Гренландия — самый большой остров в мире, почти полностью покрытый ледниками. Является автономной территорией Дании, на сегодняшний день там проживают 57 тысяч человек, преимущественно на западном побережье острова.

Источник: rusvesna.su