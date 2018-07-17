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Политики США подвергли довольно резкой критике президента страны Дональда Трампа после его встречи в Хельсинки с главой РФ Владимиром ПутинымВ поведении Трампа американские парламентарии увидели стремление завязать теплые личные отношения, а не отстаивать национальные интересы

Политики США подвергли довольно резкой критике президента страны Дональда Трампа после его встречи в Хельсинки с главой РФ Владимиром Путиным. В поведении Трампа американские парламентарии увидели стремление завязать теплые личные отношения, а не отстаивать национальные интересы, передает "Интерфакс".

Такое мнение, в частности, высказал в понедельник в интервью телеканалу CNN сенатор Конгресса США Роберт Коркер (республиканец, штат Теннесси). "Иногда президента (Трампа) больше беспокоит то, как тот или иной лидер относится к нему лично, чем то, как… выступать против вещей, которые, как мы знаем, навредили нашей стране", - сказал законодатель. - Я думаю, это то, что мы все увидели сегодня".

Коркер выразил разочарование в связи с заявлениями Трампа, прозвучавшими во время пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после их саммита в Хельсинки. "Я почувствовал, что из-за комментариев президента (Трампа) мы, как страна, стали выглядеть, как "мальчик для битья", - заявил сенатор.

По мнению Коркера, российская сторона выиграла "невероятно много" от заявлений Трампа, обозначившего в Хельсинки свою позицию по поводу "российского вмешательства" в выборы США.

Трамп на пресс-конференции заявил, что испытывает "огромное доверие" к разведывательным службам США, которые обвиняют Россию в том, что она якобы пыталась влиять на американский избирательный процесс в 2016 году. Однако, по словам Трампа, Путин был "чрезвычайно тверд и решителен в своем отрицании" какого бы то ни было вмешательства России в ход американских выборов.

То, что Трамп больше доверился Путину, чем собственным разведслужбам, сильно расстроило Коркера. "Когда он (Трамп) имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - сказал сенатор.

Фото из Flickr/Ali Khatib