В Конгрессе США раскритиковали Трампа за его стремление "подружиться" с Путиным (2)
Политики США подвергли довольно резкой критике президента страны Дональда Трампа после его встречи в Хельсинки с главой РФ Владимиром ПутинымВ поведении Трампа американские парламентарии увидели стремление завязать теплые личные отношения, а не отстаивать национальные интересы
Политики США подвергли довольно резкой критике президента страны Дональда Трампа после его встречи в Хельсинки с главой РФ Владимиром Путиным. В поведении Трампа американские парламентарии увидели стремление завязать теплые личные отношения, а не отстаивать национальные интересы, передает "Интерфакс".
Такое мнение, в частности, высказал в понедельник в интервью телеканалу CNN сенатор Конгресса США Роберт Коркер (республиканец, штат Теннесси). "Иногда президента (Трампа) больше беспокоит то, как тот или иной лидер относится к нему лично, чем то, как… выступать против вещей, которые, как мы знаем, навредили нашей стране", - сказал законодатель. - Я думаю, это то, что мы все увидели сегодня".
Коркер выразил разочарование в связи с заявлениями Трампа, прозвучавшими во время пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после их саммита в Хельсинки. "Я почувствовал, что из-за комментариев президента (Трампа) мы, как страна, стали выглядеть, как "мальчик для битья", - заявил сенатор.
По мнению Коркера, российская сторона выиграла "невероятно много" от заявлений Трампа, обозначившего в Хельсинки свою позицию по поводу "российского вмешательства" в выборы США.
Трамп на пресс-конференции заявил, что испытывает "огромное доверие" к разведывательным службам США, которые обвиняют Россию в том, что она якобы пыталась влиять на американский избирательный процесс в 2016 году. Однако, по словам Трампа, Путин был "чрезвычайно тверд и решителен в своем отрицании" какого бы то ни было вмешательства России в ход американских выборов.
То, что Трамп больше доверился Путину, чем собственным разведслужбам, сильно расстроило Коркера. "Когда он (Трамп) имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и опечален тем, что он поставил на одну доску их и то, что говорил Путин", - сказал сенатор.
Фото из Flickr/Ali Khatib
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Очень возможно, что Путинская "твердость и решительность" на человеческом языке означает, что он передал Трампу конкретные доказательства и компромат на то как были украдены серверы, которые ещё никто "не нашёл", и как и кем были переданы 400 миллионов Демократической Партии.
Скорее всего именно этим и объясняется почему для Трампа объяснения Путина оказались важней, чем просто завязать хорошие отношения с Путиным.
Этим также можно объяснить и истерику по поводу встречи - ведь нужно будет ответить на вопрос "Где деньги, Зин" и кому они достались.
"Покидая Белый дом, Громыко находился в состоянии «необычной веселости» (Абель). Репортеры пытались узнать у него, о чем шла речь на встрече. «Громыко усмехнулся, пребывая явно в отличном настроении, и заявил, что беседа была "полезной, очень полезной"». Как пишет Роберт Кеннеди: «Я прибыл в Белый дом вскоре после того, как встреча закончилась и Громыко удалился. Президент, если можно так выразиться, был весьма недоволен разговором с русскими». «Я умирал от желания сунуть им в нос наши доказательства их обмана», – признался Кеннеди. Об этом сообщает политолог Дэвид Детцер. Не выходя из кабинета, президент так прокомментировал встречу подошедшим Роберту Лаветту и Мак-Банди: «…только что, десять минут назад в этой самой комнате Громыко с непроницаемым лицом произносил такую явную ложь, какой я давненько уже не слыхивал. На протяжении всей беседы у меня под рукой в среднем ящике стола лежали фотографии, сделанные с самого близкого расстояния… и у меня был большой соблазн показать их советскому министру». (Имеется в виду ложь Громыко о том, что на Кубе нет советских ракет).
Пол Экман. "Психология лжи" (книга есть в интернете).