Россиянку задержали в США за возможный шпионаж (3)

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В мире | 17 июля 2018 года, 11:50

Минюст США сообщил о задержании в Вашингтоне российской гражданки Марии Бутиной, которая обвиняется в незаконной лоббистской деятельности и работе на "санкционного" чиновника из РФ. Женщина приехала в Соединенные Штаты по студенческой визе.

Некая 29-летняя Мария Бутина ранее возглавляла общероссийскую общественную организацию "Право на оружие", а в феврале 2017 года в составе делегации посетила Национальный молитвенный завтрак с участием Дональда Трампа, передает РБК.

В обвинительном заключении говорится, что Бутина с 2015 года и как минимум до февраля 2017 года работала "на высокопоставленного чиновника в российском правительстве, который ранее был членом российского парламента, а позднее вошел в состав правления российского Центрального банка". Кроме того, говорится, что они с Бутиной вместе посетили молитвенный завтрак с Трампом.

Имя этого чиновника не упоминается — известно лишь, что в апреле нынешнего года он попал под американские санкции. ТАСС в этой связи напоминает, что делегацию на молитвенный завтрак, в состав которой вошла Бутина, собирал бывший вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший зампредом ЦБ, статс-секретарь Александр Торшин.

Бутиной вменяют налаживание контактов с американскими чиновниками "с целью установления частных, или как она называла их, "обходных» каналов коммуникации", которые «могли быть использованы Российской Федерацией с целью влияния на процесс принятия решений в США для продвижения интересов России".

Также в обвинительном заключении говорится, что Бутина и ее руководитель-чиновник "планировали продвигать российские долгосрочные стратегические интересы в США в частности, с помощью налаживания отношений с американскими политическими организациями, включая организацию по защите права на оружие".

Фото из Flickr/ed vargo

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 3
Патриот 56 минут назад
Ну если за возможный, то бедолага до конца жизни сидеть будет. Страна дерьмократическая, с людьми делают что хотят.
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Satīra39 минут назад
Посмотрел недавно фильм "Посольство". Рекомендую. Одну из главных ролей сыграл наш актёр Арнис Лицитис. За это его допрашивала наша доблестная ПБ.
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WOW!50 минут назад
У нас уже лоббизм называют шпионажем?
Это ж все транснациональные корпорации пересажать надо - все они в той или иной мере лоббизмом (читай - подкупом) занимаются. И в Америке до сих пор это было законно.
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