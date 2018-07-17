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Аргентинец Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо-Брест". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

16 июля он приехал в Белоруссию, чтобы приступить к работе в новой должности.

Контракт 57-летнего Марадоны с клубом рассчитан на три года. Сообщается, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию "Динамо-Брест". Специалист приступит к своим обязанностям после окончания чемпионата мира в России. "Спасибо за доверие", - написал Марадона в своем Instagram.

"Динамо-Брест" после семи игр чемпионата Белоруссии идет на шестом месте в турнирной таблице. В настоящее время команду возглавляет белорусский специалист Сергей Ковальчук. Брестский клуб является обладателем Кубка (2007, 2017) и Суперкубка страны (2018). Также на счету клуба бронза чемпионата Белоруссии 1992 года.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм.

После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице- президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". В 2008-2010-х годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира - 2010. После этого возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-12). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра", в конце апреля 2018 года он покинул этот пост.

Фото из Flicrk/Top Bola