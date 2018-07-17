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Полуостров на северном побережье Шотландии был выбран в качестве места строительства первого космодрома на территории Великобритании, сообщает The Guadian.

Британское космическое агентство остановило свой выбор на небольшом полуострове A’Mhoine в бывшем графстве Сазерленд. На создание космодрома британское правительство выделит 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Первые космические запуски в Шотландии планируют осуществить к 2020 году.

Шотландский космодром будет предназначен для вертикальных стартов ракет. Также рассматриваются проекты космодромов горизонтального запуска. Для их развития будет выделено еще два миллиона фунтов. Среди потенциальных мест расположения таких космодромов Прествик в Эйршире, Ньюкуэй в Корнуолле, Кэмпбелтаун в Аргайлле, остров Бьют в Шотландии и Лланбедр в Уэльсе. Есть также два проекта космодромов вертикального старта на острове Норт-Уист в архипелаге Внешние Гебриды и на острове Анст в северной части Шетландских островов.

Власти Великобритании и Шотландии рассчитывают на экономическую отдачу от строительства космодромов, так как космическая отрасль сейчас переживает период подъема. По словам сотрудников Британского космического агентства, экономика стран может получить за следующее десятилетие до 3,8 миллиарда фунтов стерлингов от коммерческой космонавтики.

По словам исполнительного директора агентства Грэма Тернока, строительство шотландского космодрома "поможет начать новую захватывающую новую эпоху для космической отрасли Великобритании". В работе примет участие американская аэрокосмическая компания Lockheed Martin.

Фото из Flickr/kristi welton-kidder