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Европейский суд по правам человека постановил взыскать с властей России компенсации в пользу участниц группы Pussy Riot по уголовному делу о хулиганстве в связи с акцией в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

ЕСПЧ присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич — пять тысяч евро. Кроме того, власти России должны погасить судебные расходы в размере 11,7 тысячи евро.

Министерство юстиции РФ допустило, что обжалует решение ЕСПЧ, сообщает «Интерфакс». В пресс-службе ведомства отметили: «Постановление ЕСПЧ не вступило в силу и может быть обжаловано Минюстом России в течение трехмесячного срока».

Напомним, в феврале 2012 года участницы Pussy Riot исполнили панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии. Впоследствии срок Самуцевич был заменен на условный.

Фото: flickr.com/Ekaterina Izmestieva