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Вчера, 16 июля, в первой половине дня примерно с часовой разницей в районе острова Вайндлоо воздушное пространство Эстонии нарушили российские самолеты A319 и ИЛ-96. На борту последнего находился президент РФ Владимир Путин, пишет rus.postimees.ee.

Оба самолета принадлежат государственному авиапарку РФ. Это означает, что на них летают лишь высшие государственные чины. «Я не знаю, кто был на борту, но могу сказать, что на таком самолете летает российское руководство», - сказал Postimees глава пресс-службы геншатба Сил обороны Арво Йыэсалу.

На фотографиях видно, что Путин прибыл в Хельсинки на самолете ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022. При изучении онлайн-радаров становится понятно, что самолет именно с этим регистрационным номером нарушил воздушное пространство Эстонии.

Самолеты находились в воздушном пространстве Эстонии меньше минуты. Их транспондеры были включены, но планы полетов не представлены. У самолетов не было радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

Министерство иностранных дел вызвало сегодня представителя российского посольства и передало ему ноту. Всего в этом году самолеты РФ шесть раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Путь самолета ИЛ-96 из Москвы в Хельсинки

Фото: Kuvatõmmis flightradar.24.com