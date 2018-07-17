Президент США сравнил встречу с Путиным и саммит НАТО (7)

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В мире | 17 июля 2018 года, 21:44

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

"В то время, как у меня была замечательная встреча с НАТО, собравшая огромные деньги, у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, ее не освещали в таком ключе — фейковые новости сходят с ума!" — отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что ему удалось заставить страны НАТО платить больше, и теперь Альянс сильнее, чем был раньше, что "плохо для России".

Источник: Газета.ru
Комментарии 7
Рита1 час назад
США и НАТО сейчас - это СССР и страны Варшавского договора образца 1979 года. Будем любоваться крушением империи зла.
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...1 час назад
Какой кипяток? За кипяток платить нужно
Шаровары и деньги? Это было давно в прошлом.
Всё
Забудьте.
Халява закончилась навсегда.
2
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Во как1 час назад
А местные уже ссут кипятком
2
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