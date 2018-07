В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была лучше, чем саммит НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

"В то время, как у меня была замечательная встреча с НАТО, собравшая огромные деньги, у меня была еще более хорошая встреча с Владимиром Путиным. К сожалению, ее не освещали в таком ключе — фейковые новости сходят с ума!" — отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что ему удалось заставить страны НАТО платить больше, и теперь Альянс сильнее, чем был раньше, что "плохо для России".

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!