Трамп запутался в высказываниях о "вмешательстве" в выборы (7)

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В мире | 18 июля 2018 года, 07:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает вывод американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

В понедельник на пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампа спросили, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.

"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента.

Это замечание вызвало резкую критику многих американских политиков и журналистов, в том числе его союзников-республиканцев.

Во вторник, спустя более суток, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что неточно выразился, и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.

"Я сказал "могла быть" вместо "не могла быть", - заявил Трамп. - Фраза должна была звучать так: "Я не вижу, с какой стати это не могла быть Россия".

Президент подчеркнул, что он полностью доверяет американским разведывательным службам.

Трамп обещал принять меры с целью обезопасить будущие выборы от подобного вмешательства. Однако президент повторил, что дипломатия и поддержание контактов с Россией предпочтительнее враждебности и конфликтов.

Источник: bbc.com

Фото: flickr.com/Raj Bhardwaj

Комментарии 7
Трамп, похоже, дурак, очень опасный дурак3 часа назад
Сговора у нас с Россией не было, так как я с Путиным не был знаком. Вмешательства России в выборы не было, так как я не вижу причин России вмешиваться. В ухудшении отношений с Россией виноваты США. Работа спецпрокурора Мюллера это охотв на ведьм и кошмар для Америки. ФБР - это позор для страны. СМИ США сошли с ума.
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Patriot4 часа назад
Tramps vèl nav visa ASV. Un galu galà vina prezidenta laiks pèc diviem gadiem beigsies. Nàks cits ASV prezidents un atjaunos Rietumu sabiedroto valstu sadarbìbu. Jebkurà gadìjumá paldies amerikànu tautai par sniegto atbalstu mùsu neatkarìbas atgùsanà un drosibas stiprinàsanà.
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)))3 часа назад
Вы хоть уважаемый надеюсь понимаете,что пытаетесь это объяснить,Натовской продажной проститутки?)))
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