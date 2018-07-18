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За покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и отравлением пары в Эймсбери могла стоять некая женщина, пишет The Daily Mail со ссылкой на источник в британских спецслужбах.

По утверждению СМИ, женщина является агентом российской военной разведки, перед которой якобы поставили задачу свести счеты с бывшим полковником ГРУ — именно она привезла в Солсбери флакон с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Яд нанесли на ручку двери дома Скрипаля, а флакон выбросили — позднее его нашли Дон Стерджес и Чарльз Роули, пострадавшие от контакта с веществом. Стерджес скончалась.

Ранее в Скотланд-Ярде сообщили, что в рамках расследования отравления в Эймсбери изучили более 400 вещественных доказательств, включая бутылочку, в которой, предположительно, находилось отравляющее вещество.

Фото из Flicrk/Keith Hall Photography