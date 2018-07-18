СМИ рассказали об отравительнице Скрипалей и пары в Эймсбери (12)

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В мире | 18 июля 2018 года, 08:30

За покушением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и отравлением пары в Эймсбери могла стоять некая женщина, пишет The Daily Mail со ссылкой на источник в британских спецслужбах.

По утверждению СМИ, женщина является агентом российской военной разведки, перед которой якобы поставили задачу свести счеты с бывшим полковником ГРУ — именно она привезла в Солсбери флакон с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Яд нанесли на ручку двери дома Скрипаля, а флакон выбросили — позднее его нашли Дон Стерджес и Чарльз Роули, пострадавшие от контакта с веществом. Стерджес скончалась.

Ранее в Скотланд-Ярде сообщили, что в рамках расследования отравления в Эймсбери изучили более 400 вещественных доказательств, включая бутылочку, в которой, предположительно, находилось отравляющее вещество.

Фото из Flicrk/Keith Hall Photography

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 12
мэй2 часа назад
такой бред Шекспиру в голову не пришел бы-ибо был он человеком умным,,,А тут-клиника!
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брек3 часа назад
Средневековые страсти,времен королевы Мврии Медичи!!! Ох...на секпетная служба Англии! Шекспир,отдыхает!!!
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Фёдор2 часа назад
Просто смешно за британские спецслужбы: некая женщина является агентом российской военной разведки, перед которой якобы поставили задачу свести счеты с бывшим полковником ГРУ . И опять никаких доказательств! Им бы кино снимать.
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