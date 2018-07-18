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Президент США Дональд Трамп согласился с выводами американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году, но утверждает, что это вмешательство никак не повлияло на итоги выборов, передает Reuters.

"Я полностью поддерживаю американские разведведомства и всегда поддерживал. И я глубоко убежден, что действия России не оказали совершенно никакого влияния на исход выборов",— заявил Трамп перед встречей с представителями Конгресса США.

По словам Трампа, во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки имела место оговорка.

В своем заявлении во время российско-американского саммита президент Трамп сказал, что президент Путин очень убедительно отрицал выводы американской разведки, и Трамп не видит причин, "почему она стояла бы за этим".

В нынешнем заявлении президент Трамп заверил, что в его речи случайно выпала частица "не". Он заверил, что его заявление должно было звучать так: "Не вижу никакой причины, чтобы это не была она [Россия]".

16 июня в Хельсинки прошел саммит Россия-США, на котором лидеры двух стран провели переговоры не только в расширенном составе, но и наедине. Российский и американский президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Сирии, денуклеаризацию Корейского полуострова. По итогам переговоров не было подписано никакого итогового документа.

Ранее Минюст США заочно обвинил 12 россиян, которые, якобы, являются сотрудниками ГРУ, во вмешательстве в американские выборы 2016 года

Фото из Flickr/Gage Skidmore