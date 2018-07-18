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В Эквадоре построили пирамиду из 500 000 роз. Необычная скульптура появилась в кантоне Педро-Монкайо на севере Эквадора, сообщает CGTN. Она сделана на каркасе из металлической сетки, в которую вставлены цветы.

Площадь постройки составила более тысячи квадратных метров. Её создатели намерены установить новый мировой рекорд по самому крупному цветочному оформлению.

По словам местной администрации, жители кантона выращивают розы на протяжении более 30 лет и желают показать, что именно их цветы — самые лучшие на Земле.

Источник: life.ru

Фото: 24.kz