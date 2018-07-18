Американские туристки перепутали Лиссабоны
В мире | 18 июля 2018 года, 11:48
Две американские туристки перепутали столицу Португалии — Лиссабон с одноимённым городом в США.
Две девушки, будучи в Европе, застряли в лифте. Попытки вызвать помощь оказались неудачными, и тогда они попробовали связаться с местной полицией при помощи Google.
Однако, как сообщает телеканал WCSH, позвонив по первому попавшемуся номеру, они связались с сотрудником полиции Лиссабона, который находится в США, в штате Мэн.
Заметив, что девушки начали паниковать, сотрудники органов правопорядка самостоятельно нашли необходимый им номер и несмотря на языковой барьер смогли вызвать помощь.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com