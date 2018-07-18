Жириновский обвинил Евросоюз в строительстве коммунизма в России (21)
В мире | 18 июля 2018 года, 12:51
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил взыскать с Евросоюза €1 трлн за использование России в качестве эксперимента по строительству коммунизма. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку», — сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что в западных странах распространена практика защиты интересов в судах.
Ранее Жириновский сообщил, что Россия должна вывести свои золотые запасы из США.
Он подчеркнул, что Россия владеет облигациями госдолга США на $90 млрд, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в $400 млрд.
Давайте его, президентом Латвии назначим!
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Анжела кружевные труселя, иди работать
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Ну конечно прибыль в 21 миллиард$ это мелочь!
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