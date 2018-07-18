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Еврокомиссия оштрафовала Google на четыре миллиарда. Там уверены, что обязательство для ряда компаний продавать телефоны с предустановленными браузерами и системой поиска нарушают антимонопольные правила.

В наше время крайне важно обращать внимание на такие вопросы, — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

В компании уже сказали, что обжалуют это решение Еврокомиссии.

Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.

В свою очередь, Google объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. Android расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.