4 млрд евро: власти ЕС могут оштрафовали Google на рекордную сумму (5)
В мире | 18 июля 2018 года, 13:14
Еврокомиссия оштрафовала Google на четыре миллиарда. Там уверены, что обязательство для ряда компаний продавать телефоны с предустановленными браузерами и системой поиска нарушают антимонопольные правила.
В наше время крайне важно обращать внимание на такие вопросы, — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.
В компании уже сказали, что обжалуют это решение Еврокомиссии.
Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.
В свою очередь, Google объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. Android расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.
Источник: Газета.ru
...в редакторах уже школьники на лето сидят ?