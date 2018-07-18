4 млрд евро: власти ЕС могут оштрафовали Google на рекордную сумму (5)

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В мире | 18 июля 2018 года, 13:14

Еврокомиссия оштрафовала Google на четыре миллиарда. Там уверены, что обязательство для ряда компаний продавать телефоны с предустановленными браузерами и системой поиска нарушают антимонопольные правила.

В наше время крайне важно обращать внимание на такие вопросы, — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

В компании уже сказали, что обжалуют это решение Еврокомиссии.

Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.

В свою очередь, Google объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. Android расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Ха3 часа назад
Тут простой принцип, -надо срубить бабок, а укого можно срубить? Естественно у того у кого они есть, и пофиг на то что в решении суда нет справедливой логики!
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Сан3 часа назад
Бред какой-то! Бери раскручивай свой поисковик, заключай договор с производителем смартфоном (если они будут согласны) и вперед! Кто виноват в том что google лучший? Препятствование продвижению google по всем показателям как раз то и является не законными действиями!
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alex37 минут назад
...4 млрд евро: власти ЕС МОГУТ ОШТРАФОВАЛИ Google на рекордную сумму ...
...в редакторах уже школьники на лето сидят ?
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