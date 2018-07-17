Высокий уровень заболеваемости ВИЧ фиксируется во всех субъектах страны, пишет "Российская газета" . Согласно статистике, на конец прошлого года в России проживали 943999 человек с ВИЧ. А за прошлый год умерли более 270000 человек от следствий заражения.

Правда, эксперты все же говорят о некотором снижении темпов распространения инфекции. Для сравнения: в 2011-2015 годах ежегодный прирост новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ составлял в среднем 10%, в 2016 году - 4,1%, а в 2017 году - 2,2%. Больше всего зараженных среди мужчин 30-44 лет. Вообще 3,3% мужчин данной возрастной группы живут с диагнозом ВИЧ.

Широко ВИЧ распространен в трети регионов. Это примерно половина населения страны. Самое большое число инфицированных в Свердловской области (1741,4 случая заражения на 100000 населения), в Иркутской области (1729,6 случая на 100000 населения) и в Кемеровской области (1700,5 случая заболевания). Что важно, более 50% случаев заражения происходят вне пределов групп риска вроде инъекционных наркоманов.

Источник: meddaily.ru

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download