Спасенные из пещеры в Таиланде дети выписаны из больницы (1)
Двенадцать членов детской футбольной команды и их тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал TNN 24.
По имеющейся информации, подростки и их тренер находились в госпитале Прачанукро в городе Чианграй на медицинском карантине после операции.
Также стало известно, что все спасенные 13 человек прибудут на пресс-конференцию, которая будет транслироваться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.
Подростковую футбольную команду «Дикие кабаны» и их тренера спасли из затопленной пещеры Кхао-Луанг 10 июня. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, поэтому они не могли выбраться в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал педофилом дайвера, участвовавшего в спасении детей.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5370906 поймёт, что это полностью выдуманная история. Ну там просто что ни фраза – то конкре тное указание: «Это враньё! И это тоже враньё! Всё враньё от первой буквы до последней!» не надо быть наивными и видеть в этом информационном вбросе какую-то реальную заинтересованность в судьбе каких-то реальных мальчиков. ТВ и СМИ по барабану все мальчики мира и девочки тоже, потому что для хозяев ТВ и СМИ все мы с вами, простите, мусор, безликая масса. Даже слово для нас придумали – электорат. Понимаете? Даже не народ – электорат. У народа есть история, культура, интересы. А что есть у электората? Что такое вообще электорат?