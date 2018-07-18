Спасенные из пещеры в Таиланде дети выписаны из больницы (1)

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В мире | 18 июля 2018 года, 15:34

Двенадцать членов детской футбольной команды и их тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал TNN 24.

По имеющейся информации, подростки и их тренер находились в госпитале Прачанукро в городе Чианграй на медицинском карантине после операции.

Также стало известно, что все спасенные 13 человек прибудут на пресс-конференцию, которая будет транслироваться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.

Подростковую футбольную команду «Дикие кабаны» и их тренера спасли из затопленной пещеры Кхао-Луанг 10 июня. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, поэтому они не могли выбраться в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал педофилом дайвера, участвовавшего в спасении детей.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
=1 час назад
И все растиражированные подробности этой истории – это чистая выдумка. Любой адекватный человек, который внимательно почитает ранее опубликованные и последующие сообщения, например, вот это Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/5370906 поймёт, что это полностью выдуманная история. Ну там просто что ни фраза – то конкре тное указание: «Это враньё! И это тоже враньё! Всё враньё от первой буквы до последней!» не надо быть наивными и видеть в этом информационном вбросе какую-то реальную заинтересованность в судьбе каких-то реальных мальчиков. ТВ и СМИ по барабану все мальчики мира и девочки тоже, потому что для хозяев ТВ и СМИ все мы с вами, простите, мусор, безликая масса. Даже слово для нас придумали – электорат. Понимаете? Даже не народ – электорат. У народа есть история, культура, интересы. А что есть у электората? Что такое вообще электорат?
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