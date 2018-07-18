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Предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск извинился перед британским дайвером за твит, в котором назвал спасателя тайских детей педофилом.

Маск заявил, что сказал это сгоряча, отреагировав на то, что дайвер-спелеолог Верн Ансуорт раскритиковал его планы соорудить миниатюрную субмарину для спасения 12 заточенных в пещере мальчиков. Как сказал Ансуорт, этот жест - не более, чем пиар-трюк.

"Его выпады против меня не оправдывают того, как я выступил против него, и я прошу прощения", - сказал Маск.

Он написал свои извинения дайверу в ответ на сообщение другого пользователя "Твиттера". "Вина на мне и только на мне", - пишет он.

В то же время он обвинил Ансуорта в том, что тот сказал неправду о его мини-субмарине, которую Маск доставил по воздуху в Таиланд для спасения подростков. Она так и не была использована при спасении.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone. — Elon Musk (@elonmusk) 18 июля 2018 г.

Британский дайвер в понедельник 16 июля заявлял журналистам, что обдумывает возможность подачи судебного иска против Илона Маска.

Ансуорт живет в Таиланде. Он был одним из первых, кто обнаружил, где именно в пещере находятся дети, и помог собрать международную команду специалистов по спелеодайвингу.

Илон Маск сообщил, что готов принять участие в спасении мальчиков, и вместе со своей командой сконструировал и отправил по воздуху в Таиланд мини-субмарину.

Однако Ансуорт заявил, что она абсолютно непригодна для спасения детей. Власти Таиланда также отказались от планов использовать эту миниатюрную подлодку для спасательной операции.

Маск в ответ написал твит, в котором, не упоминая Верна Ансуорта по имени, назвал его "британским экспатом, который живет в Таиланде".

Он также сказал, что снимет видео, в котором мини-субмарина безо всяких проблем проникнет вглубь пещеры, добавив: "Извини, педо, но ты сам напросился".

"Знаешь что, не стоит париться с видео. Мы сами снимем, как одна из мини-подлодок проходит весь путь к пещере №5 без проблем. Извини, педо, ты реально на это напросился", - написал Маск.

Когда из-за этих слов в адрес Маска посыпалась критика, он лишь усилил свои нападки на Ансуорта.

"Ни разу не видел этого британского экспата, живущего в Таиланде (подозрительно), за все время, что мы были у пещер", - написал Маск.

Позднее Илон Маск удалил эти твиты, которые получили 22 миллиона его фолловеров.

Фото: flickr.com/Victor Gonzalez Couso