Предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск извинился перед британским дайвером за твит, в котором назвал спасателя тайских детей педофилом.

Маск заявил, что сказал это сгоряча, отреагировав на то, что дайвер-спелеолог Верн Ансуорт раскритиковал его планы соорудить миниатюрную субмарину для спасения 12 заточенных в пещере мальчиков. Как сказал Ансуорт, этот жест - не более, чем пиар-трюк.

"Его выпады против меня не оправдывают того, как я выступил против него, и я прошу прощения", - сказал Маск.

Он написал свои извинения дайверу в ответ на сообщение другого пользователя "Твиттера". "Вина на мне и только на мне", - пишет он.

В то же время он обвинил Ансуорта в том, что тот сказал неправду о его мини-субмарине, которую Маск доставил по воздуху в Таиланд для спасения подростков. Она так и не была использована при спасении.

