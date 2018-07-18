Испанским мужчинам запретят заниматься сексом без однозначного согласия (4)

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В мире | 18 июля 2018 года, 17:34

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство представит на рассмотрение новый законопроект, чтобы устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии, сообщает «Би-би-си».

Согласно новому закону любой половой акт без четкого предварительного согласия – вербального или невербального – будет рассматриваться законом как изнасилование.

«Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит «нет», это значит «нет», если кто-то не говорит «да», это тоже значит «нет», — сказал премьер-министр.

Если закон будет принят, чтобы признать действие изнасилованием, прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима.

Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.

Ранее сообщалось, что в Швеции с 1 июля вступил в силу закон о «добровольном сексе».

Фото: flickr.com/Rafa Llano

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Alex4 часа назад
Интересная эта гейропа.Издеваться-убивать быков - ради бога.Женщина не получила удовлетворения - в тюрьму.Смешно,не смешно,я теперь диктофон на главную кнопку запрограммировал.Пишу всё !Как знать ,что через час запись понадобится?Нажал кнопку ,микрофоном вверх и в карман...Шо с гаишниками ,что с проститутками ( в госвласти конечно) ...
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Пикапер с гепатитом3 часа назад
Чай мы не в Испании. Дрю даже когда ломаются, а утром жалеют : )
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Мэй2 часа назад
Погодите-погодите...то есть в Испании теперь -хорошо,сказал было по обоюдному,с мужем поморщилась-не давала согласия ,сходи проверь что ли?И до какой границы разумного мы доведём мужчин?А Испанские женщины понимают ,что за них творят?
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