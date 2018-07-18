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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство представит на рассмотрение новый законопроект, чтобы устранить любую неоднозначность в вопросах о сексуальном насилии, сообщает «Би-би-си».

Согласно новому закону любой половой акт без четкого предварительного согласия – вербального или невербального – будет рассматриваться законом как изнасилование.

«Чтобы внести ясность, дамы и господа: если кто-то говорит «нет», это значит «нет», если кто-то не говорит «да», это тоже значит «нет», — сказал премьер-министр.

Если закон будет принят, чтобы признать действие изнасилованием, прокурору больше не придется доказывать факт насилия или то, что жертва была уязвима.

Нынешнее законодательство Испании различает сексуальное насилие и изнасилование: первое не включает в себя непосредственно физическое насилие и запугивание.

Ранее сообщалось, что в Швеции с 1 июля вступил в силу закон о «добровольном сексе».

Фото: flickr.com/Rafa Llano