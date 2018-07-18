В США медведь забрался в бассейн частного дома, спасаясь от жары (1)

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В мире | 18 июля 2018 года, 18:13

В Лос-Анджелесе медведь забрался в жилой дом и искупался в бассейне хозяев, спасаясь от жары, сообщает FoxNews.

Животное было замечено 17 июля в районе Гранада Хиллс. Отдыхающего у бассейна медведя поймали с поличным, сфотографировали и усыпили при помощи транквилизатора, после чего благополучно вернули в естественную среду обитания.

«Мы не можем винить этого милого пушистика за желание понежиться у бассейна в такую жару. Тем не менее рады сообщить, что он не пострадал и был безопасно доставлен обратно домой», — сообщается в твитере на официальной странице полицейского департамента Лос-Анджелеса.

Ранее в тот же день после того, как зверь был впервые замечен в жилом районе, полиция предупредила жителей окрестностей об опасности и попросила их оставаться дома.

Фото: flickr.com/Nick Vivion

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Schreibikus13 минуты назад
А Мишка то был 100% российский! Да же чем то похож на Путина! Ох уж эти РУССКИЕ! - то в американские выборы вмешиваются, то в американских бассейнах нежатся!
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