В Лос-Анджелесе медведь забрался в жилой дом и искупался в бассейне хозяев, спасаясь от жары, сообщает FoxNews.

Животное было замечено 17 июля в районе Гранада Хиллс. Отдыхающего у бассейна медведя поймали с поличным, сфотографировали и усыпили при помощи транквилизатора, после чего благополучно вернули в естественную среду обитания.

We can’t fault this furry guy for wanting to take a dip in this Los Angeles heat, however we are happy to report he was safely returned back to his home. As cute as he looks, remember, he’s a bear so keep away & call the authorities pic.twitter.com/JFoWKWkURc