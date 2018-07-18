В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения (2)
В мире | 18 июля 2018 года, 19:16
Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР, снял момент падения.
Мужчина сидел у иллюминатора в левом ряду. Ему удалось запечатлеть момент, когда судно с загоревшимся двигателем начало быстро снижаться.
"Становится все хуже и хуже. Все совсем плохо", — говорит мужчина.
Затем экран становится черным, слышится звук удара, потом виднеется задымленный салон. Пассажиров начинают эвакуировать.
Во вторник, 10 июля, чартерный лайнер, совершавший международный рейс, разбился вблизи Претории. В результате крушения погибли два человека, 20 пострадали.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Rckr88
Слава Богу!Что так закончилось.
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А на тех двух погибших бог видимо забил болт ..... Интересно - это просто личная неприязнь или сил не хватило?
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