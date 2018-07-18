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Компания Samsung выпустила новый рекламный ролик, в котором высмеивает своего самого главного конкурента — Apple. В рекламе сравнивается скорость iPhone X и Samsung Galaxy S9 и высмеиваются сотрудники магазинов Apple, которые не могут четко отвечать на вопросы покупателей об особенностях техники.

По сюжету ролика в Apple Store заходит девушка, которая спрашивает сотрудника, имеет ли iPhone X самую быструю скорость загрузки данных. Консультант объясняет, что LTE-связь у флагмана компании работает быстрее, чем у iPhone 8 . Но когда его спрашивают о скорости по сравнению с Galaxy S9, он замолкает и не может внятно ответить.

Ранее Samsung уже выпускал рекламные ролики, где троллил Apple на предмет производительности и скорости айфонов.

Фото: flickr.com/John Ellrod