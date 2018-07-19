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Президент США Дональд Трамп назвал себя «самым жестким» американским президентом по отношению к России, сообщает CNN.

«Никогда не было президента, который был бы жестче к России, чем я. Посмотрите на цифры, посмотрите, что мы сделали, посмотрите на санкции, на послов, которых там нет, на то, что, к сожалению, недавно произошло в Сирии», — сказал Трамп.

Президент Трамп не считает, что Россия нацелена на США. Он отрицательно ответил на вопрос о том, до сих пор ли Америка является мишенью для России, передает Reuters.

Вопрос был задан на фоне продолжающегося в США разбирательства предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Во время саммита Росси-США в Хельсинки Трамп заявил, что президент России Владимир Путин очень убедительно отрицал причастность России к каким-либо попыткам вмешаться в американский выборный процесс.

Встреча лидеров Россия и США состоялась в столице Финляндии 16 июля. Президенты двух стран два часа беседовали наедине, потом продолжили переговоры в расширенном формате, а после дали совместную пресс-конференцию.

Фото: flickr.com/Do Xuan Thanh