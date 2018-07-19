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Два пляжа на острове Файр (штат Нью-Йорк) закрыли из-за нападения акул на школьников. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, акулы покусали 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика во время купания. Дети получили глубокие раны, но уже выписаны из больницы.

Фото: twitter.com/abc_columbia