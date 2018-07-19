Два пляжа закрыты в Нью-Йорке из-за агрессивных акул
В мире | 19 июля 2018 года, 09:45
Два пляжа на острове Файр (штат Нью-Йорк) закрыли из-за нападения акул на школьников. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, акулы покусали 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика во время купания. Дети получили глубокие раны, но уже выписаны из больницы.
Shark Sightings Up https://t.co/647QvAHT0z pic.twitter.com/kna4VStMPv— ABC Columbia (@abc_columbia) 18 июля 2018 г.
Фото: twitter.com/abc_columbia
Источник: ТАСС