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Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что присоединившаяся в 2017 году к НАТО Черногория может втянуть альянс в третью мировую войну. Об этом американский лидер рассказал телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, в Черногории живёт много агрессивных людей.

"Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас третья мировая война", —заявил глава Белого дома.

По мнению Трампа, американские войска не должны вставать на защиту Черногории, так как "это несправедливо, ведь они даже не платят".

Впрочем, президент США признал, что в случае военного конфликта по уставу НАТО должно вступаться за Черногорию.

Фото из Flickr/Jalles de Almeida