Facebook не будет удалять сообщения с отрицанием Холокоста (3)

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В мире | 19 июля 2018 года, 11:07

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста, хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным.

"Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Я считаю это глубоко оскорбительным. Но в конечном итоге я не считаю, что наша платформа должна убирать это, потому что считаю, что есть вещи, которые разные люди понимают неверно. Я не думаю, что они понимают это неверно намеренно", — сказал он в интервью информационному ресурсу Recode.

Цукерберг подчеркнул, что не оправдывает отрицающих Холокост. Он заверил, что если публикация "перейдет черту", то есть будет оправдывать насилие или ненависть в отношении определенной группы людей, то такое сообщение будет удалено.

Источник: ria.ru

Комментарии 3
Сергуня2 часа назад
Ага. Меня забанили,когда я выложил ссылку на статью о последствиях анального секса. Педерастов они любят. Меня - гетеросексуала - нет почему-то
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Alex1 час назад
Кажется еврей в америке просто запутался...Не в америке - в себе.Ум лихорадочно ищет фразу ,как бы сказать то ,чему он противится принципиально.Но,он в Америке.И надо как-то обосновывать .И выкрутиться как Трампычу ( вы вчера меня неправильно поняли,я хотел сказать так...),у Марка не выйдет.
Интересно,рискнёт он в Израиль теперь поехать,с ортодоксами пообщаться ?
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майк2 часа назад
ага. а с голой попкой блокируют,уродцы!
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