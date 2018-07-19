В Турции завершилось действие режима ЧП (1)
В мире | 19 июля 2018 года, 11:49
Действие режима ЧП в Турции, введенного два года назад, завершилось, сообщает агентство Anadolu.
Режим ЧП прекратил действовать в четверг в 01.00 по местному времени.
Ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что режим ЧП может быть возобновлен при возникновении террористической угрозы.
Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом.
В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.
Источник: ria.ru
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