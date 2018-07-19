К антироссийским санкциям ЕС присоединились пять стран (5)

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В мире | 19 июля 2018 года, 10:04

Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.

Как написал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, решение было принято на саммите Украина — ЕС, и свидетельствует «о неотвратимом наказании для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к попытке аннексии и временной оккупации украинского Крыма».

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
yes47 минут назад
Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.
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ухахаха, это дворников и сторожей? ахаха
писали что никакого моста нет, это всё графика, а вон оно как, мост стоит, надо же
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Хе хе36 минут назад
Вонючие навозные мухи из "цивилизованного" мира ввели ссанкцыи против таёжного Медведя... интересно,он про них узнает или будет жить в неведении долго и счастливо?!
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Haha32 минуты назад
Īstie, no kā Krievija sastings bailēs par savas ekonomikas drošību - Melnkalne, Albānija, Ukraina un Gruzija.
Gluži, kā Latvija, kas 1991. gadā uz ASV operāciju Tuksneša vētra sūtīja savu vienīgo kuģi, kas Irāku varēja sasniegt 25 dienu laikā un vienīgo An 2 divplāksni, kas draudēja sabrukt jau uz zemes
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