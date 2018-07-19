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Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.

Как написал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, решение было принято на саммите Украина — ЕС, и свидетельствует «о неотвратимом наказании для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к попытке аннексии и временной оккупации украинского Крыма».

Источник: lenta.ru

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