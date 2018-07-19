К антироссийским санкциям ЕС присоединились пять стран (5)
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу ЕС.
«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в отношении шести россиян представители Евросоюза приняли решение ввести индивидуальные санкции в связи со строительством Крымского моста.
Как написал в своем Facebook президент Украины Петр Порошенко, решение было принято на саммите Украина — ЕС, и свидетельствует «о неотвратимом наказании для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к попытке аннексии и временной оккупации украинского Крыма».
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com
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ухахаха, это дворников и сторожей? ахаха
писали что никакого моста нет, это всё графика, а вон оно как, мост стоит, надо же
Gluži, kā Latvija, kas 1991. gadā uz ASV operāciju Tuksneša vētra sūtīja savu vienīgo kuģi, kas Irāku varēja sasniegt 25 dienu laikā un vienīgo An 2 divplāksni, kas draudēja sabrukt jau uz zemes