"Это были русские": в Британии вышли на отравителей Скрипаля (4)

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В мире | 19 июля 2018 года, 10:37

Британская полиция считает, что ей удалось установить конкретных виновных в отравлении "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, сообщила газета The Sun.

"Расследование считает, что установила подозреваемых в применении "Новичка" и перепроверила это по записям имен людей, которые въезжали в страну примерно в это время", - приводит издание слова источника, знакомого с ситуацией, который подчеркнул, что это были русские.

В начале этой недели газета The New York Times со ссылкой на британские и американские источники, сообщила, что, скорее всего, за отравление Скрипаля ответственно Главное разведывательное управление (ГРУ), где он ранее работал.

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта, предположительно, нервно-паратитическим веществом, но их жизни удалось спасти. Лондон возложил ответственность за отравление на Россию, однако в Москве отрицают эти обвинения.

Фото: Flickr.com/Việt Quốc

Комментарии 4
Добавить комментарий21 минуту назад
Так нам это сообщили в первый же день отравления.
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Alex18 минут назад
Шоу маст гоу он....упорные эти рыжие ...нет, вы всё равно будете кушать нашу кашу !!!
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Домовой2 минуты назад
До тошноты уже надоели эти хреноверсии про шоу " Скрипали ", которые раз за разом, по кругу, наверное крутят уже в сотый раз. Вот тупо упёртые!
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