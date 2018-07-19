Израиль официально стал еврейским государством (9)

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В мире | 19 июля 2018 года, 12:25

Кнессет Израиля принял закон, официально закрепляющий статус Израиля как еврейского государства, сообщает местная газета Haaretz.

Закон принят 62 голосами «за» при 55 голосах «против».

В соответствии с законом Израиль является родиной еврейского народа, евреи — единственный народ, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит наделяется статусом единственного государственного языка (прежде арабский язык также считался официальным языком).

Особо в законе оговорено, что столицей Израиля является единый Иерусалим.

Принятию закона предшествовали бурные дискуссии, арабское меньшинство выступало против документа. В результате обсуждения из закона убрали норму о возможности создания исключительно еврейских населенных пунктов и использования еврейских традиций в качестве источника права для судебной системы государства.

Фото: flickr.com/Douglas Miller

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 9
Соловьев32 минуты назад
Земли теперешнего Израиля никакого исторического прошлого с еврейским народом не имеют,
даже оплакиваемый Второй Храм до сих пор стоит на берегах Босфора.
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Виктор21 минуту назад
Читатели Ватиканской библиотеки подтверждают это.
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Кроме того36 минут назад
В Израиле практически в каждом магазине есть продовец говорящий на русском языке... А в государственных учереждениях и банках это обязательно...
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