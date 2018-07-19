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Кнессет Израиля принял закон, официально закрепляющий статус Израиля как еврейского государства, сообщает местная газета Haaretz.

Закон принят 62 голосами «за» при 55 голосах «против».

В соответствии с законом Израиль является родиной еврейского народа, евреи — единственный народ, который имеет право на национальное самоопределение на территории страны. Иврит наделяется статусом единственного государственного языка (прежде арабский язык также считался официальным языком).

Особо в законе оговорено, что столицей Израиля является единый Иерусалим.

Принятию закона предшествовали бурные дискуссии, арабское меньшинство выступало против документа. В результате обсуждения из закона убрали норму о возможности создания исключительно еврейских населенных пунктов и использования еврейских традиций в качестве источника права для судебной системы государства.

Фото: flickr.com/Douglas Miller