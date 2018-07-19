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Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что у его компании есть абсолютно ясные свидетельства попыток вмешательства россиян в американские выборы 2016 года.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные достаточно ясно указывают на то, что россияне действительно пыталась повлиять на выборы", - заявил он в интервью американскому изданию Recode в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Дональда Трампа о том, что такого вмешательства не было.

"Мы обнаружили это в середине 2015 года и проинформировали ФБР. Потом мы видели такую же активность в 2016 году, и идентифицировали некоторых из этих людей. Во время выборов мы получали некоторую информацию от ФБР, которая помогла нам понять общую картину. Вы можете увидеть ее в документе прокурора Мюллера, выпущенном на прошлой неделе. Это - часть наших находок", - добавил Цукерберг (цитата по "Интерфаксу".

На прошлой неделе замгенпрокурора США Род Розенстайн объявил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб. По его словам, речь идет о сотрудниках двух подразделений ГРУ. По версии следствия, обвиняемые накануне президентских выборов 2016 года взламывали компьютерные сети представителей Демократической партии США. В России это отрицают.

По словам Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет о российском "Агентстве интернет-исследований", которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".

В марте 2018 года Минфин США добавил в санкционные списки, имеющие отношение к России, 14 физических лиц и одну организацию. В частности, санкции были введены против "Агентства интернет-исследований", чьи сотрудники, по версии американской стороны, пытались оказать влияние на выборы в США в 2016 году, против ФСБ, ряда сотрудников ГРУ, а также Евгения Пригожина и принадлежащих ему компаний Concord Catering и Concord Management. По данным прессы и американского следствия, указанное агентство, известное в России, как "фабрика троллей", принадлежит структурам Пригожина.

В мае этого года американские конгрессмены выложили более 3500 рекламно-пропагандистских объявлений, опубликованных на Facebook Агентством интернет-исследований во время президентской кампании 2016 года.

Цукерберг заявил, что Facebook старается сотрудничать с властями по нескольким одновременно идущим расследованиям дела о вмешательстве России в выборы 2016 года. Еще до выборов специалисты Facebook видели активность хакерской группы, которую американские власти именуют ATP28. Группа, также известная как Fancy Bear, пыталась взламывать аккаунты людей, чтобы получить к ним доступ. Эти хакеры известны кибератаками на государственные и военные структуры ряда стран. В США утверждают, что Fancy Bear связана с российскими спецслужбами.

Фото: flickr.com/world vide news