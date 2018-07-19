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Британский конкурс «Мисс Вселенная» впервые выиграла темнокожая девушка, сообщает «Би-би-си».

«Мисс Вселенной Великобритании» стала 25-летняя Ди-Энн Кентиш-Роджерс. В прошлом девушка занималась легкой атлетикой, а на данный момент является дипломированным юристом.

По ее словам, она не ожидала такого ажиотажа вокруг победы темнокожей участницы.

«Я готовилась к этому конкурсу как обычная девушка. Но теперь вдруг осознала, что я его, оказывается, не просто выиграла, я стала его темнокожей победительницей», — призналась девушка.

По мнению Ди-Энн, конкурсы красоты вовсе не изжили себя, а стали трибуной, с которой женщины могут высказываться и быть услышанными.

«Если я своим примером вдохновлю юную темнокожую девушку, азиатскую девушку, девушку любой другой этнической группы в Великобритании, я могу считать, что сделала свое дело!» — сказала она.

В этом году Кентиш-Роджерс будет представлять свою страну в 67-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» и поборется за корону с финалистками со всего мира.

Фото: bbc.co.uk