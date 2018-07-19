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"Российские железные дороги" подсчитали сумму ущерба, нанесенного компании болельщиками чемпионата мира по футболу, имевшими право на бесплатный проезд в поездах между принимавшими игры городами РФ.

Выяснилось, что обладатели Fan ID украли имущество РЖД на сумму около 1 млн рублей — в основном это простыни и подстаканники, передает RNS.

Начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "РЖД" Павел Бурцев отметил, что большинство краж простыней было напрямую связано с Чм-2018: болельщики делали из ткани плакаты в поддержку своих команд.

"Мы наблюдали по телевизору плакаты, сделанные из наших простыней", — признался представитель РЖД.

Он пояснил, что к бесплатным фанатским билетам прилагалось бесплатное постельное белье и чай, и некоторые болельщики восприняли это как разрешение взять кое-что с собой.

"Учитывая, что у нас серьезная компания и такие вещи тоже учитываются, то мы провели аудит", — добавил он, назвав ущерб в 1 млн рублей (13108 евро) "не очень значительными потерями" для компании.

Фото из Flickr/Kevin Morejon