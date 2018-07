В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

"Фейковые СМИ сильно хотят серьезной конфронтации с Россией. Такой конфронтации, которая может привести к войне", — написал Трамп.

По его словам, это происходит из-за улучшения отношений с президентом России Владимиром Путиным.

"Они поступают безрассудно, потому что ненавидят тот факт, что у меня, возможно, будут хорошие отношения с Путиным", — написал Трамп.

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country!