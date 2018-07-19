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25-летний фигурист из Казахствана Денис Тен скончался после двухчасовой операции. Врачи пытались спасти молодого человека, получившего ножевое ранение, передает "Настоящее время".

Денис Тен был ранен сегодня в потасовке на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате. Неизвестные напали люди, которых фигурист застиг при попытке украсть зеркала с его автомобиля.

Раненый спортсмен был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу с огромной кровопотерей — около трех литров крови.

"Это огромная трагедия, она не поддается осмыслению, не укладывается в голове, мы все молимся за выздоровление Дениса, за то, чтобы он остался жив", – заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Денис Тен — пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании, бронзовый призер Чемпионата мира-2013, призер Олимпиады в Сочи и чемпион VII Зимних Азиатских игр.

Фото из Flickr/Aaron Chen