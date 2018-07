В мире |

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

На обложке присутствует лишь один заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Она состоялась в Хельсинки 16 июля.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1