Путин и Трамп появились в одном лице на обложке Time (3)
Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.
На обложке присутствует лишь один заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Она состоялась в Хельсинки 16 июля.
TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1— TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.
Фото из Flickr/Esther Addy
... Тут поднялся галдёж и лай
и только старый попугай
громко крикнул из ветвей:
Жираф большой ему видней...