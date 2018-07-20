Путин и Трамп появились в одном лице на обложке Time (3)

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В мире | 20 июля 2018 года, 11:16

Американский еженедельник Time вышел в июльском номере с обложкой, на которой изображено лицо c чертами президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

На изображении обложки американского журнала можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита.

На обложке присутствует лишь один заголовок: "Кризис саммита". Речь идет о реакции на саммит США и России, во время которого Трамп и Путин провели встречу тет-а-тет. Она состоялась в Хельсинки 16 июля.

Фото из Flickr/Esther Addy

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Ха-ха12 минут назад
Трампа можно уважать уже хотя бы за то ,что он взбудоражил всё это застоялое болото и что тут началось лягухи голдят,пиявки кусают всех подряд,всякие тритоны орут:спасайся кто может.
... Тут поднялся галдёж и лай
и только старый попугай
громко крикнул из ветвей:
Жираф большой ему видней...
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yes1 час назад
ну не с Потрохом же алкашом
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Сан1 час назад
С "характерной прической" повеселили!
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