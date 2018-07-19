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Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем твиттере.

Также он назвал прошедший саммит успешным.

"Саммит с Россией был большим успехом за исключением реальных врагов народа — фйковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров", — написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией. Также Трамп написал в своем твиттере, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была "большим успехом", который пытаются очернить в СМИ.

Фото из Flickr/Raj Bhardwaj