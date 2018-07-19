Трамп: c нетерпением жду второй встречи с Путиным (1)
В мире | 19 июля 2018 года, 20:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем твиттере.
Также он назвал прошедший саммит успешным.
"Саммит с Россией был большим успехом за исключением реальных врагов народа — фйковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров", — написал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что фейковые СМИ хотят конфронтации с Россией. Также Трамп написал в своем твиттере, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была "большим успехом", который пытаются очернить в СМИ.
Фото из Flickr/Raj Bhardwaj
Источник: Газета.ru
С обоих уде песок сипиться понятно что ждет, поговорить о вариантах виагры о пользе парацетомола и своих анализах..
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